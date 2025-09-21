Скидки
Игрок «Спартака» Денисов рассказал, чего ждёт от этого сезона РПЛ

Футболист «Спартака» Даниил Денисов рассказал, чего ждёт от нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 21 сентября, красно-белые сыграют с «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России.

— Чего ты ждёшь от этого сезона с учётом уже пройденного отрезка?
— Впереди у нас важный матч с «Крыльями». Тренер постоянно напоминает, что игры со всеми соперниками требуют одинакового подхода и настроя. В прошлом сезоне мы обыграли «Зенит», а потом случился спад. Такого больше быть не должно. И сейчас после эмоционального дерби с «Динамо» нужно так же ответственно подойти к игре с самарцами. В таблицу смотреть ещё слишком рано. Хочется одного — больше побед, чтобы они шли одна за другой. Уверен, у нас это впереди, — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.

