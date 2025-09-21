Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» впервые в истории клуба завершил пять матчей РПЛ подряд вничью

«Локомотив» впервые в истории клуба завершил пять матчей РПЛ подряд вничью
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. Как сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП, «Локомотив» впервые в клубной истории завершил вничью пятый матч подряд в чемпионатах России.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

По информации портала, данная серия примечательно ещё и тем, что во всех пяти матчах железнодорожников были забиты голы, что также происходит впервые в чемпионатах России.

Отметим, «Локомотив» начал сезон-2025/2026 РПЛ с четырёх побед подряд, однако далее железнодорожники не знают побед в пяти играх. За это время московская команда не смогла обыграть «Балтику» (1:1), «Ростов» (3:3), «Крылья Советов» (2:2), «Ахмат» (1:1) и махачкалинское «Динамо» (1:1). В турнирной таблице подопечные Михаила Галактионова идут на второй строчке с 17-ю очками.

