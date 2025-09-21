Уго Экитике высказался о победе «Ливерпуля» в дерби

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:1) в матче 5-го тура АПЛ.

«Конечно, я знал, что эта игра очень важна для болельщиков, поэтому сегодняшняя победа была важна. Я чувствовал, что стадион и болельщики сегодня очень громко поддерживали команду. Это чувство гордости, счастья. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Если хотите знать моё мнение, я хочу забивать в каждой игре. В конце концов, самое важное, что команда набрала три очка», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Уго Экитике в текущем сезоне провёл за «Ливерпуль» семь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.