Уго Экитике высказался о победе «Ливерпуля» в дерби
Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:1) в матче 5-го тура АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Гравенберх – 10' 2:0 Экитике – 29' 2:1 Гейе – 58'
«Конечно, я знал, что эта игра очень важна для болельщиков, поэтому сегодняшняя победа была важна. Я чувствовал, что стадион и болельщики сегодня очень громко поддерживали команду. Это чувство гордости, счастья. Нам просто нужно продолжать в том же духе. Если хотите знать моё мнение, я хочу забивать в каждой игре. В конце концов, самое важное, что команда набрала три очка», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
Уго Экитике в текущем сезоне провёл за «Ливерпуль» семь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
