Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спорный момент». Полузащитник «Пари НН» Ивлев — о пенальти в матче с «Ахматом»

«Спорный момент». Полузащитник «Пари НН» Ивлев — о пенальти в матче с «Ахматом»
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев высказался о пенальти, который назначили в ворота нижегородской команды в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Ахматом». Встреча, прошедшая в субботу, завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1. В концовке первого тайма при счёте 0:0 главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR назначил 11‑метровый удар в ворота «Пари НН» за фол полузащитника Ивлева на форварде грозненцев Георгии Мелкадзе. Пенальти реализовал защитник Усман Ндонг.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

«Спорный момент. Я старался играть в мяч. Мне показалось, что я коснулся мяча — не знаю. Не могу сказать, коснулся ли я ноги Мелкадзе — всё произошло быстро», — сказал Ивлев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке». Тренер «Пари НН» — после матча с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android