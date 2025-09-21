«Спорный момент». Полузащитник «Пари НН» Ивлев — о пенальти в матче с «Ахматом»
Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев высказался о пенальти, который назначили в ворота нижегородской команды в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Ахматом». Встреча, прошедшая в субботу, завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1. В концовке первого тайма при счёте 0:0 главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR назначил 11‑метровый удар в ворота «Пари НН» за фол полузащитника Ивлева на форварде грозненцев Георгии Мелкадзе. Пенальти реализовал защитник Усман Ндонг.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43' 1:1 Босельи – 69' 1:2 Келиану – 90+3'
«Спорный момент. Я старался играть в мяч. Мне показалось, что я коснулся мяча — не знаю. Не могу сказать, коснулся ли я ноги Мелкадзе — всё произошло быстро», — сказал Ивлев в эфире «Матч ТВ».
