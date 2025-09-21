Назван звёздный форвард, которого «Барселона» рассматривает на замену Левандовскому

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в испанской «Барселоне». Об этом сообщает портал Football Insider.

По информации источника, «Барселона» рассматривает 25‑летнего норвежца как долгосрочную замену 37-летнему польскому нападающему Роберту Левандовскому, у которого истекает контракт по окончании сезона-2025/2026.

Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. В составе «горожан» норвежец провёл 151 матч, забил 130 голов и отдал 21 результативную передачу. Действующий контракт Холанда с английским клубом рассчитан до лета 2034 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: