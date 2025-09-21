«Наложили швы на рану». Игрок «Спартака» Денисов — о полученной в матче с «Динамо» травме

Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о полученном в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» повреждении. Защитник травмировался в середине первого тайма встречи, но доиграл её до конца.

— Твоё повреждение головы в игре с бело-голубыми выглядело жутко: врачи несколько раз останавливали кровотечение. Обошлось без серьёзных последствий?

— Игры с «Динамо», ЦСКА или «Зенитом» всегда стоят особняком. И мы выходили на этот матч, понимая, что будет очень много единоборств, что будет именно битва. Так оно и получилось. К счастью, моё столкновение обошлось без каких-либо дальнейших ухудшений. Мне наложили швы на рану сразу после игры. Потом несколько дней походил в специальной повязке, — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» после восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.