Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 21 сентября

Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоятся четыре матча в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 21 сентября (время московское):

12:00. «Оренбург» — «Динамо» Москва;
14:30. «Спартак» — «Крылья Советов»;
17:00. «Балтика» — «Ростов»;
19:30. «Краснодар» — «Зенит».

После восьми туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший 17 очков после девяти матчей. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 16 очками в восьми встречах. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

