Бруну Фернандеш высказался о 100-м голе за «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о 100-м голе за клуб, который он забил в ворота «Челси» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.
«Каждый гол важен. Не имеет значения, в какой момент он был забит. Для меня это большой момент — достичь такого рубежа в таком великом клубе, я не буду скрывать этого. Если я смогу забить ещё и помочь команде, это самое главное», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.
Бруну Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, за это время в активе у португальского футболиста 296 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 100 мячей и отдал 86 голевых передач. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая трансферная стоимость хавбека составляет € 50 млн.
- 21 сентября 2025
