Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Крылья Советов: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После восьми туров чемпионата России красно-белые набрали 12 очков и занимают девятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Большущий день в РПЛ! Играют «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» с «Зенитом»! LIVE
Live
Большущий день в РПЛ! Играют «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» с «Зенитом»! LIVE

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android