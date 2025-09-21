«Это не для меня». Судья Игорь Федотов — о работе в Медиалиге

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал об опыте работы в Медийной лиге.

«Меня приглашали в Медийную лигу, когда она только-только начиналась. Я посмотрел на всё это, послушал все эти оскорбления и понял: это не для меня, я просто кого-нибудь убью, и меня посадят. Игра закончилась, я свистнул в свисток. И на меня просто полетели люди из проигравшей команды, кажется, «Рома» называлась. Я понять не могу, чего они бегут-то? Так они ещё и кидаются, ударить хотят. У меня шок был. Стою, смотрю на них и говорю: «Вы чё, больные совсем, что ли?» Какой-то маленький парень предлагал выйти и разобраться. Да куда ты выйдешь со мной, тут везде камеры! В общем, понял, что это не моё. Немножко темперамент у меня другой, и перестраиваться я точно не собираюсь. К тому же там не такие деньги платят, чтобы можно было заработать», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».