«Арсенал» — «Ман Сити»: во сколько начало матча 5-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. Игра не будет официально показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров чемпионата Англии «канониры» набрали девять очков и занимают третье место. Манчестерский клуб заработал шесть очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0), а «горожане» с аналогичным счётом победили «Манчестер Юнайтед».

Самые большие стадионы мира: