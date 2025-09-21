«Оренбург» — «Динамо»: онлайн-трансляция игры 9-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 12:00

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент московское «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали девять очков после восьми матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а «Оренбург» уступил «Пари НН» (1:3).