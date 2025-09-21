Видеообзор матча «Динамо» Мх — «Локомотив» в рамках 9-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

20 сентября состоялся матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Первый гол в матче был забит на 54-й минуте. Его автором стал нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев. На 90+5-й минуте форвард махачкалинцев Миро сравнял счёт.

Отметим, что на 67-й минуте Бакаев получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

После этой игры у «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.