Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Титов: в «Балтике» видна работа Талалаева — скоро увидим его в российском топ-клубе

Титов: в «Балтике» видна работа Талалаева — скоро увидим его в российском топ-клубе
Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о работе Андрея Талалаева на посту главного тренера калининградской «Балтики». В восьми стартовых турах текущего сезона калининградцы набрали 16 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

«Надо отметить тренерский штаб «Балтики». По-моему, они уже два-три раза выводили команды из ФНЛ. Здесь уже нужно заметить, что есть положительная тенденция. Наверное, скоро мы увидим Талалаева в российском топ-клубе. Это не за горами.

«Балтика» мне интересна. Очень нравилась, когда там работал Игнашевич. Команда была узнаваема. Но увы — вылетели. Наверное, сегодня мы видим больше дисциплины. Здесь видна работа Талалаева», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

