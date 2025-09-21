Скидки
Арсенал — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 18:30

«Арсенал» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 18:30
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
После четырёх туров чемпионата Англии «канониры» набрали девять очков и занимают третье место. Манчестерский клуб заработал шесть очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0), а «горожане» с аналогичным счётом победили «Манчестер Юнайтед».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
