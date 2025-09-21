Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Манчестер Сити: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Арсенала» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 24-й тур, 2 февраля 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 5:1;
АПЛ, 5-й тур, 22 сентября 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 2:2;
АПЛ, 30-й тур, 31 марта 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 0:0;
АПЛ, 8-й тур, 8 октября 2023 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:0;
Суперкубок Англии — 2023, 6 августа 2023 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1:1 (1:4 пен.).

С историей личных встреч «Арсенала» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Краснодар» — «Зенит», «Арсенал» — «Ман Сити», жара в КХЛ и Ф-1
Топ-события воскресенья: «Краснодар» — «Зенит», «Арсенал» — «Ман Сити», жара в КХЛ и Ф-1

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android