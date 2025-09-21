Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Арсенала» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 24-й тур, 2 февраля 2025 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 5:1;

АПЛ, 5-й тур, 22 сентября 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 2:2;

АПЛ, 30-й тур, 31 марта 2024 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 0:0;

АПЛ, 8-й тур, 8 октября 2023 года, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:0;

Суперкубок Англии — 2023, 6 августа 2023 года, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1:1 (1:4 пен.).

С историей личных встреч «Арсенала» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

