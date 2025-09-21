Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

СКА-Хабаровск — Черноморец, результат матча 21 сентября 2025, счет 1:0, Первая лига 2025/2026

«СКА-Хабаровск» обыграл «Черноморец» и прервал семиматчевую серию без побед в Первой лиге
Комментарии

«СКА-Хабаровск» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 11-го тура Лиги PARI. Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Россия — Лига PARI . 11-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Алейников – 60'    

Единственный гол на 60-й минуте забил Василий Алейников.

«СКА-Хабаровск» прервал семиматчевую серию без побед, набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в таблице Первой лиги. «Черноморец» проиграл впервые за четыре матча, с девятью очками команда идёт 15-й.

В следующем матче 29 сентября хабаровская команда под руководством Алексея Поддубского сыграет в гостях с «Уралом». «Черноморец», который возглавляет Вадим Евсеев, в этот же день примет челнинский «КАМАЗ».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
