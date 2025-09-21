«СКА-Хабаровск» обыграл «Черноморец» и прервал семиматчевую серию без побед в Первой лиге

«СКА-Хабаровск» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 11-го тура Лиги PARI. Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 60-й минуте забил Василий Алейников.

«СКА-Хабаровск» прервал семиматчевую серию без побед, набрал 13 очков и поднялся на 13-е место в таблице Первой лиги. «Черноморец» проиграл впервые за четыре матча, с девятью очками команда идёт 15-й.

В следующем матче 29 сентября хабаровская команда под руководством Алексея Поддубского сыграет в гостях с «Уралом». «Черноморец», который возглавляет Вадим Евсеев, в этот же день примет челнинский «КАМАЗ».