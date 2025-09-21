Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Денис Глушаков согласился, что «Спартак» спасёт только российский тренер

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков согласился с мнением, что красно-белых спасёт только российский тренер.

— Многие говорят, что «Спартак» спасёт только российский тренер.
— Конечно! Я не знаю, почему в «Спартаке» не рассматривают российских тренеров. Видите, багаж Аленичева и Титова выиграл чемпионство (улыбается).

— Кого бы вы предложили из российских тренеров в «Спартак»?
— Дайте я посижу, подумаю. Кофе выпью. Кстати, Мостовой трофей выиграл. Видели? На уличном футболе.

— Уличный футбол перенесёт в «Спартак»?
— Народная команда, конечно! — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

