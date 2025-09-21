Скидки
Главная Футбол Новости

Лацио — Рома: во сколько начало матча 4-го тура Серии А 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Лацио» — «Рома»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся римские «Лацио» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико». В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Рома
Рим
В минувшем туре «Лацио» в гостях проиграл «Сассуоло» со счётом 0:1, «Рома» на домашнем поле уступила «Торино» также с минимальным счётом.

Действующим чемпионом Серии А является «Наполи». В минувшем сезоне команда под руководством Антонио Конте набрала 82 очка в 38 турах. На второй строчке расположился «Интер» (81), замкнула тройку лидеров «Аталанта» (74).

