«Мы хотим больше!» Роналду сделал публикацию после победы «Аль-Насра» в игре Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после победы команды в матче 3-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом» со счётом 5:1. В этой игре 40-летний футболист оформил дубль.
«Три победы в трёх матчах. Мы хотим больше!» — написал Роналду.
После трёх игр чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал девять очков и занимает первое место.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
- 21 сентября 2025
-
10:15
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:18
-
09:11
-
09:10
-
09:09
-
09:00
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:29
-
08:21
-
08:15
-
07:54
-
07:44
-
07:21
-
07:16
-
07:13
-
07:09
-
07:08
-
07:01
-
06:48
-
06:23