«Мы хотим больше!» Роналду сделал публикацию после победы «Аль-Насра» в игре Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после победы команды в матче 3-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом» со счётом 5:1. В этой игре 40-летний футболист оформил дубль.

«Три победы в трёх матчах. Мы хотим больше!» — написал Роналду.

После трёх игр чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал девять очков и занимает первое место.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

