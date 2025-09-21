Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы хотим больше!» Роналду сделал публикацию после победы «Аль-Насра» в игре Про-Лиги

«Мы хотим больше!» Роналду сделал публикацию после победы «Аль-Насра» в игре Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после победы команды в матче 3-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом» со счётом 5:1. В этой игре 40-летний футболист оформил дубль.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
20 сентября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Феликс – 6'     2:0 Коман – 30'     3:0 Роналду – 33'     4:0 Феликс – 49'     4:1 Силла – 51'     5:1 Роналду – 76'    

«Три победы в трёх матчах. Мы хотим больше!» — написал Роналду.

После трёх игр чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал девять очков и занимает первое место.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Мак Аллистер: даже до ЧМ-2022 было понятно, что Месси — лучший, а Роналду — второй

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android