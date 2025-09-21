Погребняк: Батраков однозначно заслуживает быть самым дорогим футболистом России

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о подорожании оценочной стоимости полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. После обновления цен на портале Transfermarkt стоимость 20-летнего футболиста выросла с € 12 млн до € 23 млн. На текущий момент он является самым дорогим российским игроком.

«Заслуживает ли Батраков быть самым дорогим футболистом России? Однозначно. Он второй год подряд показывает стабильный, я бы сказал, немного несвойственный для полузащитника результативный футбол», — приводит слова Погребняка Metaratings.

В нынешнем сезоне полузащитник «Локомотива» принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне Батраков сыграл 37 матчей во всех соревнованиях, где забил 15 голов и сделал 10 ассистов.

