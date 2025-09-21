Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Зенит: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Зенит»: во сколько начало матча 9-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
После восьми матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре краснодарская команда победила «Акрон» (2:1), а «Зенит» в гостях сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (0:0).

