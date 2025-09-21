Рахимов оценил игру французского новичка «Рубина» в матче с «Акроном»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре французского новичка казанцев Жак-Жюльена Сиве в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:2). Форвард стал автором одного из забитых мячей казанцев.

«Вы обратили внимание, сколько он навязывает борьбы, возвращается назад, как он открывается вперёд. Ему нужно ещё притереться, какие-то моменты понять, нам нужна пауза, чтобы с ним отрабатывать взаимодействие впереди, в каких моментах открываться, когда это делать под мяч. Габаритность и объём работы – это его положительные качества», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

24-летний француз перешёл в «Рубин» в минувшее трансферное окно из «Генгама», выступающего в Лиге 2.