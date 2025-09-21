Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Рахимов оценил игру французского новичка «Рубина» в матче с «Акроном»

Рахимов оценил игру французского новичка «Рубина» в матче с «Акроном»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре французского новичка казанцев Жак-Жюльена Сиве в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:2). Форвард стал автором одного из забитых мячей казанцев.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 Пестряков – 37'     2:0 Бистрович – 50'     2:1 Даку – 54'     2:2 Сиве – 86'    

«Вы обратили внимание, сколько он навязывает борьбы, возвращается назад, как он открывается вперёд. Ему нужно ещё притереться, какие-то моменты понять, нам нужна пауза, чтобы с ним отрабатывать взаимодействие впереди, в каких моментах открываться, когда это делать под мяч. Габаритность и объём работы – это его положительные качества», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

24-летний француз перешёл в «Рубин» в минувшее трансферное окно из «Генгама», выступающего в Лиге 2.

Комментарии
