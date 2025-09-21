Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Рубен Диаш: мне всё равно на «Арсенал», я думаю только о «Манчестер Сити»

Рубен Диаш: мне всё равно на «Арсенал», я думаю только о «Манчестер Сити»
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о грядущем матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который состоится сегодня, 21 сентября.

«Мне на самом деле всё равно на них [«Арсенал»]. Я думаю только о «Манчестер Сити». Если другие выходят на матчи из-за чувства соперничества или чего-то ещё, их подпитывает это, то вперёд. Мы верим в то, что делаем.

Наша команда выходит на поле, чтобы играть для себя, наших семей и болельщиков. Так и должно быть. Именно так можно добиться того, чего добились мы. Верим в это, и для нас нет ничего важнее, чем осознание того, что мы должны быть лучшей версией самих себя. Не имеет значения, с кем играть», — приводит слова Диаша City Xtra со ссылкой на журналиста Энди Хэмпсона на своей странице в социальной сети X.

