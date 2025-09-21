«Мы работаем как папа Карло. Но есть бог на свете». Шпилевский — о поражении от «Ахмата»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 9-го тура Мир РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:2). Нижегородская команда пропустила второй мяч на 90+3-й минуте. Первый гол грозненцы забили с пенальти на 43-й минуте.

– Что вы сказали в раздевалке команде после матча?

– Футболисты – люди, они не роботы. Что бы я ни говорил, это сейчас ничего не даст. Пройдёт день-два, эмоции улягутся, будем готовиться к следующему матчу, ничего другого не остаётся. Сейчас трудно о чём-либо говорить. Что бы я ни сказал, это никак не повлияет на эмоциональное состояние игроков.

– С вами трудно не согласиться, болельщики видят ваш вклад в команду.

– Мы работаем как папа Карло. Я имею в виду не только себя, но и тренерский штаб, весь клуб. Работаем 24 на 7. Но вы видите, как бывает: можно такими действиями, что мы видели сегодня, всю мою работу взять и перечеркнуть. Но есть бог на свете. Кто это сегодня делал, пусть посмотрит на себя в зеркало, — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».

«Пари НН» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Ахмат» располагается на седьмом месте с 12 очками. В следующем туре «Пари НН» встретится со «Спартаком», а «Ахмат» проведёт матч с «Акроном». Матчи пройдут 28 и 27 сентября соответственно.