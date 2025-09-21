Видеообзор матча «Акрон» — «Рубин» в рамках 9-го тура РПЛ

20 сентября состоялся матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Рубин». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:45 мск. Матч завершился вничью со счётом 2:2.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
На 37-й минуте матча полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович удвоил преимущество тольяттинцев. На 55-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отыграл один мяч. На 86-й минуте французский форвард казанцев Жак-Жюльен Сиве сравнял счёт.
После этой игры Акрон» набрал семь очков. Команда Заура Тедеева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб заработал 15 очков и располагается на пятой строчке.
