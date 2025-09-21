Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Угальде высказался об эмоциональном поведении Станковича в «Спартаке»

Угальде высказался об эмоциональном поведении Станковича в «Спартаке»
Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что эмоциональное поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича на бровке помогает команде.

— Мы часто видим Деяна Станковича очень эмоциональным на бровке. Это помогает команде или отвлекает?
— Конечно, это идёт на пользу! Его энергия помогает нам, — приводит слова Угальде Legalbet.

В дерби с московским «Динамо» (2:2) Станкович получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова. 19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

После восьми туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

