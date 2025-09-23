Скидки
Амьен — Сент-Этьен: прямая трансляция матча 7-го тура французской Лиги 2 2025/2026 начнется в 21:30

«Амьен» — «Сент-Этьен»: прямая трансляция матча Лиги 2 начнётся в 21:30
Сегодня, 23 сентября, в 21:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура французской Лиги 2 между футбольными клубами «Амьен» и «Сент-Этьен». Игра пройдёт на стадионе «Кредит Агриколь де ла Ликорн» в Амьене.

Франция — Лига 2 . 7-й тур
23 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
0 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 Стассин – 78'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 2 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 2 сезона-2025/2026
