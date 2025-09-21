Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Мор: по игре «Краснодар» сейчас — лучшая команда, но «Зениту» никак нельзя проигрывать

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о грядущем матче 9-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом», который состоится сегодня, 21 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«В предстоящей игре у меня нет симпатий, а наиболее вероятным исходом мне видится ничья. Отрыв «Краснодара» от «Зенита» составляет шесть очков, а питерцам никак нельзя проигрывать. По игре «Краснодар» сейчас — лучшая команда: набрали ход, вернулся Кордоба.

Единственная проблема «Краснодара» — то, что пропустит игру Диего Коста, который лучше всех играет головой. У «Зенита» будет шанс, если Семак выпустит больших футболистов, а команда будет делать акцент на навесы. «Зениту» просто нельзя проигрывать», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

