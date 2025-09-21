«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Квеквескири, Болотов, Савельев, Игнатьев.

«Динамо»: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Маухуб, Сергеев.

На данный момент московское «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали девять очков после восьми матчей. «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), а «Оренбург» уступил «Пари НН» (1:3).