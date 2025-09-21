«Манчестер Юнайтед» впервые выиграл два домашних матча подряд при Рубене Амориме
«Манчестер Юнайтед» впервые под руководством тренера Рубена Аморима смог одержать победу в двух домашних матчах подряд.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14' 2:0 Каземиро – 37' 2:1 Чалоба – 80'
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'
В субботу, 20 сентября, манкунианцы дома победили «Челси» в 5-м туре чемпионата Англии со счётом 2:1. 30 августа в матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Бёрнли» (3:2). Две домашние победы «Юнайтед» подряд случились впервые при Амориме. Тренер работает в клубе с ноября 2024 года.
После этой игры «Манчестер Юнайтед» располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, «Челси» находится на шестой строчке с восемью очками.
В следующем туре «красные дьяволы» 27 сентября сыграют с «Брентфордом», «Челси» в этот же день примет на своём поле «Брайтон».
