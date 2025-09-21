Гильерме: моё желание, чтобы премия Яшина не меняла своё название

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на информацию, что английские делегаты в кулуарах УЕФА предложили переименовать премию лучшему голкиперу мира, которая была названа в честь советского вратаря московского «Динамо» Льва Яшина.

«Что я думаю о предложении англичан переименовать премию Яшина? Слушайте, здесь играют роль интересы многих. Что я могу сказать? Естественно, если можно было бы сделать так, чтобы эта премия по прежнему называлась в честь Яшина, то было бы приятно. Моё желание, чтобы всё осталось как было», — приводит слова Гильерме Metaratings.

Сообщалось, что в качестве альтернативного названия приводились имена Гордона Бэнкса и Дино Дзоффа. Премия имени Льва Яшина вручается изданием France Football с 2019 года.

За сборную России Гильерме провёл 19 матчей во всех турнирах, в 13 из которых отыграл «на ноль».

