Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Главный тренер «Спартака» Кострома Таранухин: мы — команда-ноунейм, об РПЛ мыслей пока нет

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался о текущем лидерстве своей команды в Лиге Pari. Красно-белые набрали 26 очков в 11 матчах и занимает первое место в турнирной таблице первенства.

«Команда хорошо себя чувствует. Все довольны и счастливы, что идём на первом месте. Конечно, неожиданно, но какой-то эйфории не чувствуется. Уже готовимся к следующей игре. Нет такого, что все празднуют. В команде позитивное и рабочее настроение. Об РПЛ пока мыслей не возникает. Все понимают, что путь долгий. Пока об этом не думаем. Настраиваемся на каждую игру и понимаем, что мы — команда-ноунейм, а все футболисты трудяги, которые должны проделать огромный путь за счёт характера», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

