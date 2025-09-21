Гасилин: «Динамо» Махачкала — самая домашняя команда, поле здесь тяжелейшее

Бывший российский футболист Алексей Гасилин поделился мнением о прошедшем матче 9-го тура Мир РПЛ, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив» (1:1). Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«На тяжёлом поле в Каспийске динамовцы заставили «Локомотив» ввязаться в свой футбол. Видно было, что очень тяжело железнодорожникам. В меньшинстве ещё тяжелее стало. Без включений Батракова «Локомотиву» тяжело было. Креатива в этой игре от Алексея не хватало. Махачкала — самая домашняя команда. Поле здесь тяжелейшее, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

После этой игры у «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.