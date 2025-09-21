Скидки
Гарри Кейн: могу ли я забить 50-60 голов за сезон? Не ставлю никаких рамок для себя

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн ответил, способен ли он забить 50-60 голов к концу нынешнего сезона. На текущий момент 32-летний футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

«Я вообще не устанавливаю никаких ограничений для себя, будем продолжать. Иногда у нападающего всё идёт не так, как хотелось бы. Но на текущий момент у меня есть импульс, и я им наслаждаюсь», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

В минувшем сезоне нападающий «Баварии» сыграл 51 матч во всех соревнованиях, где забил 41 гол и сделал 14 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

