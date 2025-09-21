«Балтика» — «Ростов»: онлайн-трансляция игры 9-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В восьми стартовых турах текущего сезона калининградцы набрали 16 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» после восьми матчей имеет в своём активе восемь очков и находится на 12-й строчке в таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
14:47
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:25
-
14:25
-
14:16
-
14:11
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:44
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:36
-
12:35
-
12:29
-
12:25
-
12:16
-
12:15
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
12:00