Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Ростов: онлайн-трансляция игры 9-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 17:00

«Балтика» — «Ростов»: онлайн-трансляция игры 9-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
В восьми стартовых турах текущего сезона калининградцы набрали 16 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» после восьми матчей имеет в своём активе восемь очков и находится на 12-й строчке в таблице.

