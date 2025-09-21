Игрок «Ростова» Голенков: задача — быстрее обезопасить себя от зоны вылета

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о задачах команды на нынешний сезон Мир Российской Премьер-Лиги. После восьми матчей ростовчане имеют в своём активе восемь очков и находятся на 12-й строчке в таблице.

«Если исходить из того, на каком мы месте в турнирной таблице РПЛ, сейчас задача — быстрее обезопасить себя от зоны вылета», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата России на счету 26-летнего Голенкова восемь матчей за «Ростов», в которых он отметился голом и двумя голевыми передачами. В трёх матчах в рамках ФОНБЕТ Кубка России нападающий не отметился результативными действиями.