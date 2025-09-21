Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
УЕФА может отстранить Израиль от всех европейских соревнований во вторник — Israelhayom

Комментарии

В израильских футбольных и спортивных кругах растёт беспокойство относительно того, что во вторник, 23 сентября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на собрании примет решение об отстранении Израиля от участия в европейских соревнованиях до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает Israelhayom.

По информации источника, на текущий момент подавляющее большинство из 20 стран, обладающих правом голоса, выступают за исключение Израиля. Две или три страны выступают против этого.

Подчёркивается, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) «отчаянно» пытается не допустить включения данного вопроса в повестку дня. Власти Израиля осознают, что в случае если дело дойдёт до голосования, то участие местных команд в европейском футболе будет прекращено, по крайней мере, в обозримом будущем.

