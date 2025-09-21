Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Игрок «Балтики» Пряхин: Андрей Талалаев заслуживает работать в топ-клубе России

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин считает, что главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев заслуживает работать в топ-клубе России.

«Андрей Талалаев заслуживает работать в топ-клубе России. Это очень хороший тренер! Он самый дисциплинированный и строгий тренер в моей карьере, и это очень хорошо. Он также постоянно уделяет внимание мелочам, которые старается изменить», — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. В течение карьеры российский специалист тренировал «Тамбов», «Пюник», «Ахмат», «Химки», «Торпедо» и другие клубы.

