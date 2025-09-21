Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Думал, Бакаеву дали прямую красную». Корнеев — об удалении Зелимхана в игре с «Динамо» Мх

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об удалении нападающего «Локомотива» Зелимхана Бакаева в матче 9-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1). Форвард получил вторую жёлтую карточку на 65-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

«Если в эпизоде с первой жёлтой карточкой не было грубости, как я считаю, он там игрока не видел, старался оттеснить. Во втором эпизоде всё иначе. Он шёл боком, поднимал руку. Не было необходимости это делать. Я думал, что ему дали прямую красную карточку. С Бакаевым «Локомотив» хорошо смотрелся, он был дополнительной креативной опцией», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

