Спортдиректор «МЮ»: молюсь, чтобы у нас была возможность изменить ситуацию к лучшему

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс заявил, что для решения проблем руководству клуба нужно дать время. В субботу, 20 сентября, манкунианцы дома победили «Челси» в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:1).

«Я просто молюсь, чтобы у нас была возможность изменить ситуацию к лучшему. На это потребуется время, это не быстрое решение, особенно сейчас, когда приняты правила [о прибыльности и устойчивом развитии]. Нам нужно было сменить игровой состав. Этим летом мы сделали несколько действительно хороших дополнений. Мы должны попытаться вернуть «МЮ» культуру и уважение. Независимо от того, работаете ли вы в клубе или играете за команду, вы чувствуете себя частью чего-то особенного», — приводит слова Уилкокса The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» после пяти матчей нынешнего сезона чемпионата Англии набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.