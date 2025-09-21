Скидки
19:30 Мск
Спортдиректор «МЮ»: молюсь, чтобы у нас была возможность изменить ситуацию к лучшему

Аудио-версия:
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джейсон Уилкокс заявил, что для решения проблем руководству клуба нужно дать время. В субботу, 20 сентября, манкунианцы дома победили «Челси» в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:1).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

«Я просто молюсь, чтобы у нас была возможность изменить ситуацию к лучшему. На это потребуется время, это не быстрое решение, особенно сейчас, когда приняты правила [о прибыльности и устойчивом развитии]. Нам нужно было сменить игровой состав. Этим летом мы сделали несколько действительно хороших дополнений. Мы должны попытаться вернуть «МЮ» культуру и уважение. Независимо от того, работаете ли вы в клубе или играете за команду, вы чувствуете себя частью чего-то особенного», — приводит слова Уилкокса The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» после пяти матчей нынешнего сезона чемпионата Англии набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

