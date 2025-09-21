Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил организованное фанатское движение клуба с 45-летием

«Зенит» поздравил организованное фанатское движение клуба с 45-летием
Комментарии

«Зенит» в телеграм-канале поздравил организованное фанатское движение сине-бело-голубых с 45-летием.

«Спасибо за вашу преданность, страсть и поддержку, которую вы дарите команде, разделяя с нами радость побед и горечь поражений. Пусть наши сине-бело-голубые сердца продолжают биться в такт», — написано в сообщении «Зенита».

За последние семь сезонов санкт-петербургский клуб шесть раз выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу. После восьми туров нынешнего сезона чемпионата России «Зенит» заработал 13 очков и на текущий момент занимает шестое место. Сегодня, 21 сентября, сине-бело-голубые встретятся с «Краснодаром» в матче 9-го тура РПЛ.

Материалы по теме
Мор: по игре «Краснодар» сейчас — лучшая команда, но «Зениту» никак нельзя проигрывать

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android