«Зенит» поздравил организованное фанатское движение клуба с 45-летием

«Зенит» в телеграм-канале поздравил организованное фанатское движение сине-бело-голубых с 45-летием.

«Спасибо за вашу преданность, страсть и поддержку, которую вы дарите команде, разделяя с нами радость побед и горечь поражений. Пусть наши сине-бело-голубые сердца продолжают биться в такт», — написано в сообщении «Зенита».

За последние семь сезонов санкт-петербургский клуб шесть раз выигрывал Мир Российскую Премьер-Лигу. После восьми туров нынешнего сезона чемпионата России «Зенит» заработал 13 очков и на текущий момент занимает шестое место. Сегодня, 21 сентября, сине-бело-голубые встретятся с «Краснодаром» в матче 9-го тура РПЛ.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: