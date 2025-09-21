Скидки
В возрасте 47 лет умер бывший главный тренер женской команды «Ливерпуля»

Аудио-версия:
Бывший главный тренер женской команды «Ливерпуля» Мэтт Бирд скончался на 48-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.

«Ливерпуль» глубоко потрясён и опечален внезапной кончиной бывшего тренера женской команды Мэтта Бирда. Все сотрудники клуба соболезнуют семье и друзьям Мэтта в это скорбное время.

Мэтт был не только невероятно преданным своему делу и успешным тренером, но и человеком искренней честности и душевной теплоты, которого все, с кем он работал в клубе, всегда будут вспоминать с искренней теплотой. Покойся с миром, Мэтт», — говорится в сообщении.

Бирд возглавлял женскую команду «Ливерпуля» с 2012-го по 2015-й и с 2021 по февраль 2025 года. Под руководством Бирда клуб дважды выиграл женскую Суперлигу в 2013 и 2014 годах.

В июне этого года Бирд был назначен главным тренером «Бёрнли», в августе покинул свой пост. Ранее работал в женских командах «Миллуолла», «Челси», «Бристоль Сити» (и. о.) и «Вест Хэма».

