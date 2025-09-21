Карпин объяснил отсутствие Тюкавина в основном составе на матч с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 9-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», а также ответил, почему нападающий бело-голубых Константин Тюкавин остался в запасе, несмотря на возвращение на поле после травмы.

– На какие сильные и слабые стороны «Оренбурга» вы ориентировались при подготовке к матчу?

– «Оренбург» обычно играет дома очень агрессивно и интенсивно. Поэтому больше всего обращали внимание на это.

– Тюкавин в запасе после своего возвращения.

– Тюкавин вернулся, но у него есть ограничения на игры на искусственном газоне. Не совсем для него это хорошо. Посмотрим, как будет складываться игра, но 90 или 45 минут — точно нет, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2024 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ сезона-2025/2026 со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

Сколько стоят молодые футболисты: