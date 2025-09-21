Эдуард Мор: постоянные удаления Станковича против политики «Спартака», всем это мешает

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о месячной дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

В дерби с московским «Динамо» (2:2) Станкович получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова. 19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Со Станковичем непростая ситуация. Сегодняшнее руководство «Спартака» с первых дней работы постаралось освободить клуб от скандалов. Сейчас такое время, когда много информации и всё быстро забывается, но совсем недавно «Спартак» ассоциировался с какими-то интригами и скандалами. То есть «Спартак» не влезает ни в какие скандалы — только спортивная часть.

Постоянные удаления Станковича так сильно не влияют, но это против политики «Спартака». Всем это мешает, и никто этого не хочет. Конечно, самое главное — результат. Всплески есть, но в целом команда топчется на одном месте. Полнейшая загадка, почему «Спартак» в матчах выглядит так по-разному», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После восьми туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.