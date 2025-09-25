Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Охдуд: прямая трансляция матча 4-го тура саудовской Про-Лиги 2025/2026 начнётся в 21:00

«Аль-Хиляль» — «Аль-Охдуд»: прямая трансляция матча саудовской Про-Лиги начнётся в 21:00
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между футбольными клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Охдуд». Игра пройдёт на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Охдуд
Наджран
0:1 Нарей – 14'     1:1 Леонардо – 45'     2:1 Эрнандес – 45+4'     3:1 Леонардо – 79'    

По итогам минувшего сезона «Аль-Хиляль» с 75 очками занял второе место, а «Аль-Охдуд» — 15-е место с 34 очками.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
