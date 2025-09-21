Гильерме: не удивлён, что Дзюба в топе — нападающих лучше в России нет

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме высоко оценил футбольные качества 37-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, ранее выступавшего в составе железнодорожников.

«Я не удивлён, что Дзюба остаётся в топе форвардов РПЛ. У него есть мастерство. Он очень хороший игрок! Думаю, на его позиции в России нет лучше. Он умный футболист. Дзюба умеет забивать мячи, хорошо это делает. До скольки он сможет играть — зависит от того, как он захочет. Хотим, чтобы были вечны, но не можем», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в девяти матчах Мир РПЛ, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

