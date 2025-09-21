Газизов: Казарцев в своём стиле отсудил, думаю, у «Локомотива» будут вопросы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о состоянии поля на стадионе «Анжи-Арена» и посещаемости матча 9-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:1) после продолжительных ливней в Дагестане, а также оценил судейство Василия Казарцева.

— Поле, конечно… Мы старались, вроде как сделали. Но столько влаги было вылито за эти дни. И это тоже наложило определённый отпечаток на футбол, думаю. В то же время игра была динамичная, интересная. Очень много моментов. Думаю, она была ничейной.

У «Локомотива» сильная команда, тут без вопросов. И когда они свой шанс создали, то не упустили его. И вроде мы не бросили играть. Думаю, нас это сейчас и отличает, что мы дожимаем до конца. А когда отыгрываешься в концовке, то это сродни победе.

Хотел бы поздравить с этими очками болельщиков, потому что прийти и поддержать команду в такое время… Мы продали на игру около 10 тысяч билетов, а пришли 4700. Это говорит о том, что добраться сюда было сложно. Но, думаю, мы принесли хоть какую‑то маленькую радость для Дагестана. Этот результат для них. И, конечно, команда и тренерский штаб — молодцы. Но «Локомотив» хорошую игру показал тоже.

— По судейству у вас не было вопросов в минувшей игре?

— Казарцев в своём стиле отсудил. Думаю, у «Локомотива» будут вопросы.

— В своём стиле — это в каком?

— Жёстко. Но когда удалялся Бакаев, вторая жёлтая была чистейшая, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

После этой игры у «Локомотива» стало 17 очков. Железнодорожники занимают второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с девятью очками располагается на 10-й строчке.