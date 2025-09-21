Бизнесмен из Казахстана пообещал игрокам «Кайрата» по машине за победу в матче с «Реалом»

Казахстанский бизнесмен Турсенгали Алагузов пообещал подарить всем футболистам алма-атинского «Кайрата» по автомобилю в случае победы команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 30 сентября.

«Мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» и «Реала» Мадрид. Поэтому я как патриот республики и в канун своего дня рождения обещаю: в случае выигрыша команды «Кайрат» всем игравшим игрокам – по автомобилю.

Алма-Ата – столица мира, «Кайрат» – чемпион!» — сказал Алагузов в своём видеообращении.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: