Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бизнесмен из Казахстана пообещал игрокам «Кайрата» по машине за победу в матче с «Реалом»

Бизнесмен из Казахстана пообещал игрокам «Кайрата» по машине за победу в матче с «Реалом»
Комментарии

Казахстанский бизнесмен Турсенгали Алагузов пообещал подарить всем футболистам алма-атинского «Кайрата» по автомобилю в случае победы команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 30 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого «Кайрата» и «Реала» Мадрид. Поэтому я как патриот республики и в канун своего дня рождения обещаю: в случае выигрыша команды «Кайрат» всем игравшим игрокам – по автомобилю.

Алма-Ата – столица мира, «Кайрат» – чемпион!» — сказал Алагузов в своём видеообращении.

Материалы по теме
5 самых дешёвых составов в Лиге чемпионов. «Кайрат» оказался в тройке
Истории
5 самых дешёвых составов в Лиге чемпионов. «Кайрат» оказался в тройке

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android