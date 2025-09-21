Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Слишкович: не нужно тратить слова на «Динамо». По атакующему потенциалу они в топе команд

Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча 9‑го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча в Оренбурге начнётся в 12:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'    

— Мы чуть‑чуть поменяли систему на игру с «Динамо». Хотим попробовать выиграть этот матч. На данный момент — это наш оптимальный состав.

— Как готовились к сопернику?
— Не нужно тратить слова на команду «Динамо». По атакующему потенциалу они входят в топ команд в России. Мы постараемся их остановить и реализовать наши моменты.

— У «Оренбурга» пока нет домашних побед в чемпионате.
— Конечно, хочется выиграть. Как и в каждом матче, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

