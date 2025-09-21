Слишкович: не нужно тратить слова на «Динамо». По атакующему потенциалу они в топе команд

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча 9‑го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча в Оренбурге начнётся в 12:00 мск.

— Мы чуть‑чуть поменяли систему на игру с «Динамо». Хотим попробовать выиграть этот матч. На данный момент — это наш оптимальный состав.

— Как готовились к сопернику?

— Не нужно тратить слова на команду «Динамо». По атакующему потенциалу они входят в топ команд в России. Мы постараемся их остановить и реализовать наши моменты.

— У «Оренбурга» пока нет домашних побед в чемпионате.

— Конечно, хочется выиграть. Как и в каждом матче, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».