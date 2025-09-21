Слишкович: не нужно тратить слова на «Динамо». По атакующему потенциалу они в топе команд
Поделиться
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча 9‑го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча в Оренбурге начнётся в 12:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'
— Мы чуть‑чуть поменяли систему на игру с «Динамо». Хотим попробовать выиграть этот матч. На данный момент — это наш оптимальный состав.
— Как готовились к сопернику?
— Не нужно тратить слова на команду «Динамо». По атакующему потенциалу они входят в топ команд в России. Мы постараемся их остановить и реализовать наши моменты.
— У «Оренбурга» пока нет домашних побед в чемпионате.
— Конечно, хочется выиграть. Как и в каждом матче, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:36
-
12:35
-
12:29
-
12:25
-
12:16
-
12:15
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:35
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:19
-
11:07
-
11:05
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:45
-
10:27